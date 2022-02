Revista lança capa especial em linguagem neutra

A mais recente capa da revista feminina Marie Claire causou polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira, 23. Na Edição Especial patrocinada pela empresa L’Oréal Paris, a manchete é escrita em linguagem neutra: “O sol é para todes”.

O termo todes é usado por pessoas que defendem o “dialeto não binário”. Iniciado nas universidades, chegou também à mídia. Termos semelhantes são usados sob o argumento de não descriminar pessoas sem gênero definido.

No Instagram, internautas elogiaram a iniciativa de criar uma capa inclusiva, com mulheres de diferentes tipos (negras, brancas e com síndrome de Down), mas criticaram o uso da linguagem neutra estampada na capa.

“Todes? Prefiro Nescau”, escreveu uma internauta. “Lindas mulheres, uma pena que tenham assassinado o português”, destacou outra seguidora. “Existe um erro ali de digitação ‘todes'”, registrou uma pessoa.

Linguagem neutra exclui pessoas, diz professora

Em entrevista a Oeste, a professora de língua portuguesa Cíntia Chagas disse que o dialeto não binário empobrece o português. Cíntia disse ainda que o dialeto discrimina pessoas. “Essa forma de falar exclui 43 milhões de disléxicos no Brasil”, constatou. “Impõe-se mais uma barreira a um público que já sofre com dificuldades de aprendizagem”, disse Cíntia. “Além disso, a linguagem neutra exclui uma maioria gritante, que é contra essa aberração linguística.”

