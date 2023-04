Reynaldo Gianecchini é alvo de cancelamento de LGBTs

O ator Reynaldo Gianecchini publicou um vídeo nas redes sociais para rebater as críticas que sofreu de movimentos LGBTs. Ele se tornou alvo dos canceladores depois de conceder uma entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, na terça-feira 11. Durante o bate-papo, o artista se disse simpatizante da causa, mas isso não foi suficiente.

“Sempre fui muito simpatizante, e já falei que a minha sexualidade é fluida”, alegou Gianecchini, na entrevista. “Circulo muito bem ali, mas nunca me adentrei. Nunca fui frequentador de bares gays, boates. Talvez não me via ali, escrito na testa: ‘sou gay‘. Sempre me achei amplo. E achava estranho estar num lugar onde todo mundo estava aparecendo na testa.”

Integrantes da comunidade LGBT classificaram a fala do artista como uma tentativa dele se distanciar da causa. No conteúdo do vídeo-resposta, Gianecchini deixou claro que foi mal interpretado.

“Estou passando para comentar uma repetição que estou vendo nas redes sociais sobre a entrevista que fiz com Bial, sobre algum aspecto dela”, disse Reynaldo Gianecchini. “Acho que fui bastante incompreendido. Jamais diria que não sou parte da comunidade LGBT. Sempre falei que, no mínimo, sou simpatizante.”