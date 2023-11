Rio Grande do Sul confirma mais uma morte por causa das tempestades

Mais uma pessoa morreu no Rio Grande do Sul vítima das tempestades que atingem o Estado desde o fim de semana. Uma idosa de 67 anos é a quinta pessoa a perder a vida, de acordo com postagem feita nesta terça-feira, 21, pelo governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB).

+ Leia as últimas notícias de Brasil no site da Revista Oeste.

Ele afirmou que a tragédia ocorreu na segunda-feira no município de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. “Uma senhora de 67 anos foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul”, afirmou o governador.

Infelizmente, tivemos a confirmação de mais uma morte em função das chuvas no Estado. Uma senhora de 67 anos foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul. Meus sentimentos à família. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 21, 2023

A Defesa Civil de Eldorado informou que a mulher estava doente e acamada e morreu em decorrência do alagamento da residência. Segundo o órgão, bombeiros teriam ido até a casa dela de barco, na tarde de segunda. Porém, a moradora teria pedido que crianças que estavam no local fossem retiradas antes dela.

Quando os bombeiros retornaram para socorrer a mulher, ela já teria sido encontrada caída no chão. A equipe teria tentado reanimá-la, mas sem sucesso, informou a Defesa Civil.

Sobe para 5 número de vítimas de tempestades no Rio Grande do Sul

A casa, na cidade de Gramado, onde moravam mãe e filha foram soterradas, ficou completamente destruída | Foto: Reprodução/Instagram/Prefeitura de Gramado

Com a morte dessa mulher em Eldorado, o número de mortes no Rio Grande Sul sobe para cinco em decorrência das enchentes. As outras mortes foram registradas em Giruá, Gramado e Vila Flores.

Em Giruá, no norte do Estado, a vítima do temporal foi uma mulher, de 26 anos, que estava no Ginásio Splendor Sports quando a estrutura desabou durante a tempestade. Ela foi identificada pelo Corpo de Bombeiros como Isabeli Soardi.

Em Gramado, na Região Metropolitana de Porto Alegre, duas mulheres — Lidowina Lehnen, 86 anos, e Elizabeta Maria Ponath, de 51 anos, que eram mãe e filha — morreram em decorrência do soterramento de uma residência, na tarde de sábado 18.

+ Enchentes derrubam pontes e tiram famílias de casa

Em Vila Flores, no nordeste do Estado, os bombeiros localizaram o corpo de um homem cujo carro foi levado pela enchente. O corpo foi resgatado no Rio da Prata pela Companhia Especial de Busca e Salvamento de Porto Alegre.

O homem foi identificado como Luís Antônio Martins. Outros dois homens também estavam no mesmo automóvel e conseguiram sair sem ferimentos.

Em setembro, 52 pessoas morreram no Rio Grande do Sul em decorrência da passagem de um ciclone extratropical que causou excesso de chuvas na pela região .