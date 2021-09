Rio inicia hoje vacinação de adolescentes de 14 anos

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro inicia nesta sexta-feira, 17, a vacinação de jovens com 14 anos. O movimento ocorre mesmo depois de o governo federal recomendar que adolescentes não sejam imunizados.

Apesar de garantir a vacinação para o público-alvo, a pasta informou que o atendimento aos jovens de 12 e 13 anos “será submetido, na próxima quarta-feira 22, ao Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19.

-Publicidade-

Na cidade do Rio de Janeiro, o número de adolescentes que já receberam a primeira dose passa de 236 mil, segundo consulta realizada ontem no painel de dados gerenciado pelo prefeito do município, Eduardo Paes (DEM).

Leia também: “São Paulo investiga caso de adolescente de 16 anos que morreu depois de tomar a vacina da Pfizer”