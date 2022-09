Risco de Alzheimer é maior entre idosos que tiveram covid, mostra estudo

Pesquisa, divulgada no Journal of Alzheimer’s Disease, foi realizada com pacientes de mais de 65 anos de idade

Idosos que foram contaminados pela covid-19 têm risco “substancialmente maior” de desenvolver Alzheimer, sugere estudo publicado no Journal of Alzheimer’s Disease, realizado com pacientes de mais de 65 anos de idade. A publicação mostra que o risco de desenvolver a doença no grupo de idosos que se infectaram com o novo coronavírus é entre 50% e 80% maior que entre os participantes do grupo de controle.

A pesquisa, realizada pela Case Western Reserve University, nos Estados Unidos, analisou os prontuários de mais de 6 milhões de pacientes e mostrou que o maior risco foi observado em mulheres acima de 85 anos. Os pesquisadores dizem que não está claro se a covid-19 desencadeia o desenvolvimento do Alzheimer ou se apenas acelera o seu aparecimento.

Os fatores envolvidos no desenvolvimento do transtorno não foram totalmente compreendidos, mas dois elementos devem ser considerados importantes: as infecções anteriores, especialmente as virais, e as inflamações. Como a infecção pelo Sars-CoV-2 é associada a anomalias do sistema nervoso central, incluindo inflamações, a equipe quis comprovar se, “em curto prazo, a covid-19 poderia levar a um aumento dos diagnósticos”.

Os cientistas analisaram os históricos médicos de 6 milhões de idosos que receberam tratamento médico entre fevereiro de 2020 e maio de 2021. Esses participantes não tinham diagnóstico prévio de Alzheimer.