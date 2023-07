Rota intensifica buscas por ‘Sniper do Tráfico’, responsável pela morte de soldado

As Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) intensificaram as buscas por Erickson David da Silva, o “Sniper do Tráfico”, responsável pela morte do soldado Patrick Bastos Reis. A Polícia Civil do Guarujá está na linha de frente da investigação.

Conforme a Polícia Militar (PM), Erickson tem 28 anos de idade. Os traficantes do litoral paulista o usavam como sniper — um atirador à distância, que se posiciona em locais estratégicos e dificilmente é visto pelos alvos.

O possível assassino teria atirado em direção ao soldado da Rota a uma distância de mais de 50 metros. A corporação informou que Erickson tem cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros e pele parda.

Os desdobramentos do caso que envolve a morte do soldado da Rota

Desde a execução de Reis, cinco pessoas foram preses e três homens morreram em confronto com policiais. A troca de tiros ocorreu durante a Operação Escudo, criada com o objetivo de prender os suspeitos do assassinato.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma mulher de 27 anos e quatro homens, com idades entre 22 e 33 anos, foram presos em flagrante. Na sexta-feira 28, os agentes conduziram os suspeitos para a Delegacia do Guarujá. A corporação registrou o caso como homicídio, tentativa de homicídio e associação ao tráfico de drogas.

Conforme a polícia, os agentes apreenderam porções de cocaína e materiais utilizados para o preparo e para a comercialização da droga. O espólio inclui balanças e embalagens.

O que aconteceu?

Na quinta-feira 27, Reis morreu depois de ser baleado durante serviço de patrulhamento no Guarujá, litoral paulista.

A SSP comunicou que bandidos atingiram o agente da Rota com um disparo na região do tórax. Ele chegou a ser atendido por outros policiais que se dirigiram ao local do crime, mas não resistiu.

Além de Bastos Reis, o cabo identificado como Marin acabou ferido. O policial da Rota que sobreviveu ao ataque foi baleado na mão.

“Não vamos descansar enquanto não prendermos todos”, afirmou o secretário Guilherme Derrite, em publicação no Twitter.

Estou no Guarujá acompanhando a operação junto com o Comandante Geral, Coronel Cássio, e com o Delegado Geral, Dr. Artur Dian, na busca incessante pelos criminosos que mataram nosso policial. Já foram identificados quatro envolvidos. pic.twitter.com/hTt7xarctT — Guilherme Derrite (@DerriteSP) July 28, 2023

Ainda segundo o secretário, um dos detidos é líder do Primeiro Comando da Capital na Baixada Santista.