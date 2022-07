A sala (quase) secreta da Embraer esconde tesouro da aviação

Em artigo publicado na Edição 120 da Revista Oeste, Bruno Meyer revela para o leitor a sala quase secreta do simulador do eVTOL — um novo projeto de aeronave da Embraer, localizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O veículo elétrico promete renovar a mobilidade das grandes cidades. O projeto foi comandado pela startup Eve, criada em 2017 pela EmbraerX, polo de inovação da fabricante de aeronaves brasileira.

Leia um trecho

-Publicidade-

“Cerca de 600 empresas no mundo têm projetos de desenvolvimentos de modelos variados do eVTOL, a sigla em inglês do veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Os projetos mais avançados na área estão em Palo Alto, no Estado norte-americano da Califórnia; em Munique, na Alemanha; e São José dos Campos, no Brasil. O da Eve se tornou um dos mais bem-vistos no mundo. Esse status se deve ao projeto apresentado pelo time de engenharia da empresa e também ao fato de ter um apoiador de peso por trás: a experiência de um gigante como a Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, atrás apenas da Airbus e da Boeing. ‘Essa experiência acumulada nos ajuda’, afirma o engenheiro carioca André Stein. ‘Nos últimos 25 anos, a Embraer desenvolveu 30 modelos diferentes de aeronaves. Ninguém mais no mundo teve tanto desenvolvimento, e isso nos dá essa vantagem.'”

Gostou? Dê uma olhada no conteúdo abaixo.

Revista Oeste

A Edição 120 da Revista Oeste vai além do texto de Bruno Meyer. A publicação digital conta com reportagens especiais e artigos de Silvio Navarro, Rodrigo Constantino, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Salim Mattar, Iara Lemos, Ubiratan Jorge Iorio, Flávio Gordon, J.D. Tuccille e Bruno Freitas.

Startup de jornalismo on-line, a Revista Oeste está no ar desde março de 2020. Sem aceitar anúncios de órgãos públicos, o projeto é financiado diretamente por seus assinantes. Para fazer parte da comunidade que apoia a publicação digital que defende a liberdade e o liberalismo econômico, basta clicar aqui, escolher o plano e seguir os passos indicados.