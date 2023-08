São Paulo: operação internacional de combate à exploração sexual infantil prende 11 pessoas

Ao menos 11 pessoas foram presas em flagrante no Estado de São Paulo, em uma operação internacional de combate à exploração sexual infantil. As detenções ocorreram na manhã desta segunda-feira, 28.

A ação de hoje foi executada pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Civil de São Paulo. Dezenas de suspeitos estão na mira das forças de segurança.

publicidade

A Operação Aliados pela Infância, nome da ação contra a exploração sexual infantil, ocorre simultaneamente em oito países nas Américas.

Os detalhes da operação que visa a combate a exploração sexual infantil

Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe distribuição, publicação, divulgação e transmissão ou armazenamento (por qualquer meio) de qualquer conteúdo pornográfico que envolva crianças ou adolescentes | Foto: Freepik

Só no Estado de São Paulo foram cumpridos 50 mandados de prisão e busca e apreensão, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Na capital, ao menos 17 suspeitos já foram identificados na investigação, segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os outros suspeitos estão espalhados em 19 municípios paulistas, tanto do interior como da região metropolitana de São Paulo.

O número total de presos em flagrante hoje ainda está sendo contabilizado. A investigação dos crimes está prevista no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A legislação proíbe a distribuição, a publicação, a divulgação e a transmissão ou armazenamento (por qualquer meio) de qualquer conteúdo pornográfico que envolva crianças ou adolescentes.

Além do Brasil e de São Paulo, a operação contra a exploração sexual infantil ocorre simultaneamente nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Equador, no Paraguai, no Panamá e em Porto Rico, de acordo com a SSP.

“No Brasil, a Polícia Civil de São Paulo analisou cerca de 30 mil conexões e mais de 650 mil arquivos”, disse à Folha de S.Paulo, em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O Ministério da Justiça enviou à polícia de São Paulo as informações que deram base às investigações. Segundo o órgão, mais de 200 pessoas foram investigadas.