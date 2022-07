‘Se o Brasil é racista, como eu tô sentado em uma mesa com 3 brancos?’

O pastor, produtor musical e pré-candidato deputado federal de São Paulo Wesley Ros foi o convidado da sexta edição do OesteCast. Wesley contou sobre suas influências negras, sobre o vitimismo dos dias atuais, e sobre o real preconceito no país: “Você vai encontrar idiotas racistas, tanto preto quanto branco”. Ele ainda fala como superou as adversidades com trabalho honesto e força de vontade.

O OesteCast com Wesley Ros é apresentado por Dagomir Marquezi, Paula Leal e Vida Vlatt.

