Secretaria da Segurança de SP prende mais de cem por violação de ‘saidinha’

Em cinco dias, policiais do Estado de São Paulo prenderam 118 condenados que descumpriam as regras da saída temporária da prisão, a “saidinha”, permitida pela legislação. As prisões, entre 12 e 16 de setembro, foram possíveis em razão de um monitoramento inédito feito em parceria com o Poder Judiciário.

+ Governo Lula não tem projeto de segurança pública

publicidade

De acordo com a Secretaria de Segurança, a parceria permite que policiais, nas viaturas, tenham acesso aos processos dos réus que cumprem a pena fora das prisões durante o período determinado. Com isso, os agentes conseguem verificar se os condenados estão cumprindo as regras da saída temporária impostas pela Justiça, como, por exemplo, o horário em que o preso está fora de casa. Antes, essa consulta só podia ser feita na delegacia.

“O número, por si só, já mostra a eficiência do projeto inédito. Vamos combater diretamente a reincidência criminal, retirando das ruas condenados que, por ventura, possam cometer novamente algum tipo de crime”, declarou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Endurecimento contra reincidência em ‘saidinha’ começou em julho

Secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite | Foto: Reprodução

Em julho, o governo de SP já tinha adotado uma medida para inibir condenados de cometer crimes durante as “saidinhas”. A Secretaria de Segurança Pública determinou que todo detento que descumprisse a regras fosse levado diretamente às prisões. Com isso, o número de furtos caiu de 15 mil para 12 mil e os roubos, de 5,9 mil para 4,8 mil na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

+ Derrite: ‘Megaoperação no litoral paulista não tem prazo para acabar’

“Agora, com as informações sobre os detentos no tablet da viatura, a medida será ainda mais efetiva, pois rapidamente o policial irá identificar quem está sob o regime e tomar as atitudes cabíveis”, afirmou Derrite.