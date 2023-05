Secretário municipal de Belford Roxo é baleado na porta de casa

O secretário municipal de Ordem Pública de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Marcelo de Barros Dias, foi baleado na manhã desta sexta-feira, 26. A Polícia Civil confirmou que investiga o caso. Ele foi atingido com cinco tiros – no ombro, no tórax e, de raspão, na cabeça – por volta das 8 horas, na rua onde mora, em Nova Iguaçu, quando saía de casa. Ele foi socorrido e está internado.

A Polícia Militar, em nota, confirmou que equipes do 20° BPM atenderam “uma ocorrência de tentativa de homicídio”. A Prefeitura de Belford Roxo, cujo prefeito é Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, divulgou nota na qual confirmou o atentado e a internação do secretário no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu. “Seu estado de saúde é estável”, informou o município.

Em nota, a Polícia Civil informou que investigadores começaram a apurar o crime. “A perícia está sendo realizada no local, imagens de câmeras de segurança da região estão sendo coletadas e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.” O carro também será periciado.

O RJTV, da TV Globo, divulgou imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades que mostram o secretário caminhando para o carro e o momento em que um veículo de cor escura se aproxima. De dentro desse carro, os criminosos fazem os disparos. Ferido, o secretário sai, então, do carro, e é socorrido por sua mulher, que o levou ao hospital.

O secretário Marcelo Dias, que também é sargento da Polícia Militar, foi investigado pela corporação no ano passado pelo trabalho na Prefeitura de Belford Roxo, que não teria sido comunicado à PM. Ele ocupa o cargo de secretário de Ordem Pública de Belford Roxo desde dezembro do ano passado.