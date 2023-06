Sem choro nem vela: Band enfrenta semana de demissões; clima é de revolta

Na semana passada, a Band demitiu vários funcionários, para enfrentar uma crise financeira que pegou a emissora. Os cortes ocorreram nas TVs aberta e fechada, além do rádio e do site. Parte das dívidas milionárias da empresa se deu em virtude dos investimentos voltados ao Programa do Faustão, que não vingou, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo. O clima nos bastidores da emissora é de choro e revolta.

Segundo o sindicato, a emissora tem cometido irregularidades. “As demissões estão ocorrendo um pouco a cada dia para não configurar que está sendo em massa”, diz o representante dos jornalistas. “Para evitar as evidências, as demissões estão ocorrendo até no período da noite (…) Ao errar na contratação do Faustão e sem cacife financeiro para dar dinamismo ao programa, a Band tenta burlar demissões em massa.” O sindicato afirma que a atração do ex-global deu prejuízo de aproximadamente R$ 100 milhões para a empresa.

O apresentador Fausto Silva, o Faustão | Foto: Divulgação/Reprodução

Também a Band é acusada de jornadas exaustivas a profissionais que trabalham sem direito a recebimento de horas extras. “Agora, quem está pagando por essa aposta furada são os trabalhadores com a perda de seus empregos”, observa o sindicato. “Muitos dos demitidos trabalharam com a produção do Faustão se sacrificando com jornadas exaustivas de mais de 12 horas sem sequer receber as horas extras.”

