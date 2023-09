Novo ‘semáforo inteligente’ promete melhorar trânsito em São Paulo

A maior cidade do país começou a testar uma nova tecnologia de semáforos. Os novos modelos prometem realizar um sonho antigo dos motoristas: tornar o trânsito mais fluido.

Esses faróis coletam dados, em tempo real, do fluxo de veículos na via. A partir desses dados, ajustam automaticamente a frequência do sinal vermelho e do sinal amarelo.

Meta de expansão para os próximos anos

No momento, são 35 semáforos do tipo distribuídos em dois pontos da capital paulista. A prefeitura tem como meta instalá-los em 2.586 cruzamentos ao longo dos próximos três anos.

Os semáforos se comunicam entre si e a uma central. Essa interligação promete acabar com aquela frustração de um sinal fechado atrás do outro, como se estivessem conspirando para o motorista se atrasar.

Aliada à inteligência humana

A agência municipal SP Regula afirma que o equipamento “respeita os tempos de segurança aos motoristas, aos pedestres, com sincronia com os demais semáforos da via”. O órgão é responsável por gerenciar as concessões públicas na cidade.

Modelo ilustrativo de controle semafórico | Foto: Divulgação/Contransin

De acordo com a prefeitura, técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ainda podem ajustar o tempo de abertura e fechamento dos semáforos. A automação cuidaria do resto.

Amarelo piscante

Outra melhoria relevante diz respeito à manutenção dos semáforos quebrados. Com um sistema mais bem conectado, tanto a comunicação quanto a resolução de problemas técnicos levariam bem menos tempo.

Quanto custa

O serviço de modernização e manutenção da rede é realizado por meio de Parceria Público-Privada (PPP) com a empresa Iluminação Paulistana S/A. Sem necessidade de licitação, o contrato de PPP teve um aditivo próximo de R$ 1,8 bilhão.