Série para crianças da Netflix tem beijo lésbico

Cena do desenho Acampamento Jurássico , da Netflix | Foto: Reprodução

Acampamento Jurássico, série para crianças da Netflix, causou polêmica nesta semana. Circula nas redes sociais um vídeo de duas personagens protagonizando um beijo lésbico. Nas imagens, é possível ver a personagem Yasmina Fadoula admitindo estar apaixonada por Sammy Gutierrez.

“Eu queria ouvir você dizer isso há sabe lá quanto tempo”, responde Sammy, ao agarrar Yasmina e beijá-la na boca no meio de uma floresta.

Série infantil da Netflix promove beijo lésbico entre personagens pic.twitter.com/94x7c5pq94 — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) July 23, 2022

A série para crianças conta a história de seis adolescentes em um acampamento de última geração na Ilha Nublar. O grupo tem de se unir para sobreviver quando os dinossauros se soltam do cativeiro. O desenho foi lançado em 18 de setembro de 2020, tendo o último episódio ido ao ar em 21 de julho de 2022.

Em um episódio da quarta temporada da animação Ridley Jones — A Guardiã do Museu, Ridley e seus amigos tentam ajudar um dinossauro a encontrar seu rabo. A criatura pré-histórica usa a linguagem neutra para falar com os demais. “Todes por uma garota. E uma garota por todes”, diz o animal, ao ser ovacionado pelas personagens do desenho.