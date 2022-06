Setor aéreo do Brasil registra melhor mês de abril pós-covid

Mais de 6 milhões de passageiros domésticos pagantes foram transportados em abril de 2022 pelo setor aéreo do Brasil. O número é o melhor para o mês desde que a pandemia por coronavírus teve início.

Os dados aparecem no Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação, divulgado na sexta-feira 3. A quantidade de passageiros domésticos pagantes de abril de 2022 é mais que o dobro do registro feito no mesmo mês em 2021 (2,6 milhões) e corresponde a 15 vezes o volume do mesmo período de 2022 — cerca de 400 mil, a pior contagem mensal durante a pandemia.

Ainda assim, quando a comparação é feita com abril de 2019, antes do coronavírus chegar ao Brasil, a quantia é 16% inferior. A última vez em que o movimento de passageiros nos voos brasileiros esteve menor no período anterior à pandemia, em comparação ao quarto mês de 2022, foi em fevereiro de 2011 (5,7 milhões).

A Azul é a campeã em abril de 2022, com 35% do mercado. Na segunda posição aparece a Latam (33%), seguida de Gol (31%). Ou seja: juntas, as três empresas foram responsáveis por quase 100% dos transportes.

No acumulado do primeiro quadrimestre deste ano, o setor aéreo do Brasil somou 25,6 milhões de passageiros domésticos pagantes. O resultado é quase 60% maior que o registrado em igual intervalo no ano passado (16,3 milhões) e cerca de 15% maior em comparação à quantidade entre janeiro e abril de 2022 (22,4 milhões).