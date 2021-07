Shell traz para o Brasil programa de incentivo a startups

A Shell Brasil vai selecionar dez startups para um processo de mentoria e aceleração de três meses. O programa chamado de Shell StartUp Engine busca empreendimentos que desenvolvam negócios inovadores e voltados para a promoção de soluções futuras.

A iniciativa já é aplicada pela empresa na França, Inglaterra e Cingapura com empreendimentos entre os estágios inicial ou médio, que se encaixem em alguma das categorias: circularidade do plástico, acesso a novas energias e cidades inteligentes.

Leia mais: “BRF faz aporte milionário em startup para produzir carne cultivada”

-Publicidade-

Os escolhidos serão conectados com uma rede global de mentores e com executivos da Shell que vão passar pra frente suas experiências e conhecimentos. Ao final, os participantes terão a oportunidade de apresentar seus negócios para parceiros. O programa é realizado em parceria com a Startupbootcamp, uma rede de aceleradores de startups com foco na indústria.