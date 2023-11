Siderúrgica de aço vai parar suas fábricas no Brasil e dar férias coletivas

A ArcelorMittal, líder na produção de aço no Brasil, anunciou que vai conceder férias coletivas a cerca de 400 funcionários de uma de suas fábricas em Resende, no Rio de Janeiro.

Além disso, a empresa planeja suspender temporariamente as operações em diversas unidades, executando paradas técnicas.

As medidas drásticas vêm em resposta ao crescente aumento das importações de produtos siderúrgicos, como o aço, no país.

Em uma entrevista ao jornal Valor Econômico, o presidente da ArcelorMittal Brasil, Jefferson De Paula, expressou preocupação com o cenário atual. Segundo ele, o momento é crítico e há um risco iminente de demissões.

Neste ano, espera-se que as importações de aço cresçam 50%, comparando com o ano passado | Foto: Reprodução/Agência Gov – EBC

De Paula também enfatizou a vulnerabilidade do Brasil diante da sobrecapacidade global de aço, um fator que pode colocar em risco o crescimento econômico do país. “O Brasil ficou completamente desprotegido quando há sobrecapacidade no mercado global de aço”, afirmou.

O aumento significativo nas importações de aço pela China, pelos demais países asiáticos, pela Rússia e pela Turquia impõem obstáculos para a indústria brasileira. Comparado ao ano passado, espera-se que essas as importações no setor cresçam 50%.

Diante dessa situação, a indústria siderúrgica brasileira já apelou ao governo federal para a implementação emergencial de uma alíquota de importação de 25%.

A percepção é de que o governo está atento ao problema, embora, até o momento, nenhuma medida concreta tenha sido anunciada.