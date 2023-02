Sisu possui mais de 1 milhão de inscritos

Para concorrer a uma das 226 mil vagas, o aluno tinha de ter usado a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, sem zerar a nota da redação | Foto: Divulgação

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), contabilizou mais de 1,07 milhão de inscritos. Trata-se de uma alta de quase 2% em relação à mesma edição do ano passado, que teve 1,05 milhão de cadastrados. O Sisu reúne as vagas das universidades públicas de todo o Brasil.

As inscrições do programa foram encerradas às 23h59 da sexta-feira 24 e o resultado vai ser divulgado na terça-feira 28. No total, o Sisu teve mais de 2 milhões de inscrições, pois os estudantes escolhem duas opções de cursos.

Para concorrer a uma das 226 mil vagas, o aluno tinha de ter usado a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, sem zerar a nota da redação. O prazo para manifestar o interesse na lista de espera vai ser entre 28 de fevereiro e 8 de março.

No quesito regional, o programa registrou o maior número de inscritos no Nordeste, com pouco mais de 40% dos estudantes. O Sudeste ficou com 33%, seguido pelo Sul, com 9,5%, Norte com 8,8% e Centro-Oeste com 7,8%.