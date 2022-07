Sob Laços da Maldade: OesteCast #4 recebe Felipe Heiderich

Felipe Heiderich, pastor, escritor e palestrante, foi o convidado da quarta edição do OesteCast, o podcast da Revista Oeste. O programa vai ao ar nesta segunda-feira, 4, com apresentação de Dagomir Marquezi, Vida Vlatt e Rute Moraes.

Heiderich, muito conhecido no mundo gospel, teve sua vida transformada completamente em 2016, por uma falsa acusação de abuso sexual infantil. O escritor comentou sua prisão em manicômio, a publicação do novo livro, Sob Laços da Maldade, e o fato de ter assumido a homossexualidade em 2021. Se você ainda não se inscreveu no canal de Oeste no YouTube, clique aqui para se inscrever.

