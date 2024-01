SP: saiba como obter a nova carteira de identidade que substitui o RG

O governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), começou a oferecer nesta segunda-feira, 29, a identidade que vai substituir o RG. A emissão está acontecendo com limitação de locais, ainda em formato-piloto. O novo documento é chamado pela sigla CIN, Carteira de Identidade Nacional.

A princípio, o Estado disponibilizou nove locais para a emissão do novo documento: seis deles são postos do Poupatempo e três são unidades geridas pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), um órgão vinculado à Polícia Civil.

Segundo o governo de São Paulo, os locais para a obtenção da CIN serão ampliados gradativamente nos próximos meses.

Como solicitar o novo documento

Para fazer o pedido do novo documento, o cidadão de São Paulo terá que possuir uma conta nível prata no portal Gov.br, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal e não ter outra solicitação de identidade em andamento.

O agendamento da primeira via da CIN é gratuito e realizado exclusivamente pelo aplicativo do Poupatempo. No dia marcado, é preciso comparecer ao local escolhido, levando a certidão de nascimento ou de casamento.

Veja a lista de locais em São Paulo para obter a CIN

Na Grande São Paulo, os locais de atendimento são os postos do Poupatempo da Lapa (Rua do Curtume, s/nº), Itaquera (Av. do Contorno, 60 – Cidade A E Carvalho), Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 229 – 2º andar) e Sé (Rua do Carmo, s/nº); e o posto do Descomplica em São Miguel (Rua Dona Ana Flora Pinheiro De Sousa, 76 – Vila Jacuí).

Na região metropolita, é possível obter a CIN nos postos do Poupatempo em Caieiras (Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, 394 – centro) e em Guarulhos (no Internacional Shopping).

No interior do Estado, os locais são o IIRGD de Barueri (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro) e o Atende Fácil de São Caetano do Sul (Rua Major Carlos Del Prete, 651 – centro).

Saiba como é a nova identidade nacional

Todos os Estados têm até o dia 6 de novembro para emitir nova carteira de identidade | Foto: Reprodução/Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul

A nova Carteira de Identidade Nacional traz o CPF como número único do Registro Geral Nacional. O objetivo é eliminar a duplicidade de identificação e reduzir as possibilidades de fraude. Até então, era possível obter um documento diferente nos 27 Estados do Brasil.

O novo documento conta com um QR code, que permitirá a verificação de sua autenticidade por meio de qualquer smartphone. Com esse código de barras bidimensional também será possível saber se o documento foi furtado ou extraviado.

A CIN também terá uma versão digital, ficando disponível no aplicativo Gov.br, no menu Carteira de Documentos.

De acordo com o governo federal, atualmente, 3 milhões de pessoas já possuem o novo documento.

A partir de 2031, a nova carteira de identidade passará a ser o único documento válido nacionalmente, de acordo com a Lei nº 14.534, de 11 de janeiro de 2023. Até lá, o documento atual continuará sendo aceito.