A Via Appia Infraestrutura venceu o leilão pela concessão do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo. A abertura das propostas ocorreu nesta terça-feira, 14, na B3. Tarcísio Gomes de Freitas, governador do Estado, participou do evento.

Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa. Serão 44 km, 15 mil empregos e R$3,4 bi em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais pra admitir obra parada. E nós vamos concluir o Rodoanel. pic.twitter.com/AADT8fbSfi -Publicidade- — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 14, 2023

“Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa”, declarou Tarcísio. “Serão 44 quilômetros, 15 mil empregos e R$ 3,4 bi em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais para admitir obra parada. E nós vamos concluir o Rodoanel.”

O trecho norte do Rodoanel passa pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. As obras incluem a construção de 107 pontes e sete túneis. Além disso, será realizada a implantação de câmeras e veículos operacionais para dar suporte aos usuários da rodovia, como ambulâncias. “O que foi pensado muitos anos atrás será concretizado agora”, comentou o governador.

Por meio do contrato, a Via Appia Infraestrutura fará a gestão desse trecho do Rodoanel por 31 anos. Na licitação, ela venceu outras três empresas: Consórcio Infraestrutura SP, Consórcio SP Flow, que tinha a XP como líder, e a espanhola Acciona.

De acordo com o governo paulista, cerca de 18 mil caminhões devem deixar de circular diariamente na cidade de São Paulo, graças à obra. Além disso, a emissão de CO2 pode cair entre 6% e 8%.