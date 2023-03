Startup brasileira faz demissão em massa

Com a mudança, a empresa vai fechar o centro de operação que prepara veículos para a venda | Foto: Divulgação

A startup Creditas, do segmento de serviços financeiros, fará demissão em massa. A empresa anunciou nesta segunda-feira, 20, uma reestruturação na área de venda e financiamento de veículos, o Creditas Auto.

Com a mudança, a startup vai fechar o centro de operação (CPC) que prepara veículos para a venda. A informação foi compartilhada pelo CEO, Sergio Furio, e divulgada pelo jornal Estado de S. Paulo. O executivo também disse que a companhia passará a focar na compra e na venda direta entre clientes, não atuando mais com as lojas.

A operação dos CPCs será terceirizada, e, com o menor estoque de veículos, a companhia vai fechar três de suas seis lojas físicas de veículos.

A loja de São Paulo será fechada em abril, enquanto a do Rio de Janeiro, em junho. Já a unidade ligada ao CPC, localizada em Barueri (SP), que tinha área de 30 mil metros quadrados e capacidade para abrigar 3 mil carros, será encerrada nos próximos dias.

“Nos próximos meses, trabalharemos conjuntamente na desmobilização dos espaços físicos e no apoio para recolocação das equipes”, comunicou o executivo. Na mensagem, Furio não detalhou o tamanho da demissão, mas internamente comenta-se que os cortes afetam pelo menos 150 pessoas.

A Creditas foi fundada em 2012 e possui cerca de 1,5 mil funcionários. A empresa é um unicórnio, avaliada em mais de US$ 1 bilhão.