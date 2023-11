Taylor Swift no Brasil: morte de fã, show adiado e arrastão em saída de estádio

A cantora norte-americana Taylor Swift anunciou o adiamento de seu segundo show da Eras Tour no Brasil neste sábado, 18, no Rio de Janeiro. O fato ocorre depois a morte de Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos, durante a apresentação da noite de sexta, 17, e da permanência de altas temperaturas na capital fluminense.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível assistir ao momento em que o anúncio foi feito, quando já havia uma quantidade considerável de público presente no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, já durante a tarde deste sábado. Houve sinais claros de decepção por parte dos fãs, e algumas vaias.

O sistema de som do estádio informou que o show de Taylor Swift foi “reagendado para segunda-feira, 20 de novembro”. De acordo com a organização do evento musical, “todos os ingressos para a apresentação de sábado permanecerão válidos para o show de segunda-feira.”

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também usou as redes sociais para falar sobre o provável reagendamento do show de Taylor Swift. De acordo com ele, a artista não estava bem, além do fator da cidade enfrentar “altas temperaturas”.

Além da morte de jovem e adiamento de show, fãs de Taylor Swift são vítimas de arrastão

Diversos relatos de arrastão na noite em que Taylor Swift anunciou o adiamento de seu segundo show no Brasil, surgiram neste sábado, 18, na cidade do Rio de Janeiro.

Houve uma cena de tumulto e correria na região entre a Rua Henrique Scheid e da Avenida Hélder Câmara, próximo a uma unidade do Burger King. O clima de tensão foi perceptível, conforme registros nas redes sociais.

Nas redes sociais, é possível conferir, por exemplo, o momento em que diversos fãs de Taylor Swift buscam refúgio dentro de uma lanchonete. A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro a respeito dos relatos de arrastão, mas não obteve retorno até o momento.

