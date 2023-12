Tempestade, chuvas intensas e vendavais; confira os alertas meteorológicos deste sábado, 30

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para tempestades no Centro-Oeste brasileiro neste sábado, 30. Além disso, haverá vendavais no Sudeste do país, no Estado do Espírito Santo. O alerta termina às 20h de hoje.

Também destaca-se a baixa umidade em três Estados nordestinos: Bahia, Pernambuco e Piauí. Para essa faixa do país, o Inmet informa que a umidade relativa do ar vai variar entre 20% e 30%. Há baixo risco de incêndios florestais.

Já no Norte do Brasil, haverá chuva de até 50 mm, além de ventos intensos em todos os Estados da região.

Há riscos de queda de granizo

Nos Estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e oeste de Minas Gerais, há risco de queda granizo. No entanto, o Inmet informa que há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Para esta região, o Inmet instrui para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de descargas elétricas. Além do mais, as pessoas devem evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Além de alertas: hidratação é necessária

Nos Estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e oeste de Minas Gerais, haverá queda de granizo | Foto: Reprodução/Freepik

Para a Região Nordeste, onde haverá baixa umidade, o Inmet aconselha as pessoas a beberem bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e não estar expostas ao sol nas horas mais quentes do dia.

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros auxiliam em casos de emergência

Pessoas que moram nas regiões afetadas podem obter mais informações junto à Defesa Civil por meio do número de telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros pelo número 193.

