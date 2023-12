Ondas de calor no Sudeste, seca na Amazônia e chuvas no Sul: descubra como será o verão

O verão tem início nesta semana e, de acordo com meteorologistas, terá clima abafado em todas as Regiões do Brasil. De acordo com o Climatempo, a estação mais quente do ano começa precisamente às 00h27 desta sexta-feira, 22, e se estende até o dia 20 de março, às 00h06. O verão será marcado por intenso calor e chuvas em diversas áreas.

O fenômeno El Niño deve influenciar o verão 2023/2024, que será caracterizado por:

Temperaturas acima da média em parte da Região Oeste;

Precipitação de chuvas abaixo da média na região amazônica, com destaque para os Estados do Amazonas e do Pará;

Chuvas acima da média nas Regiões Sul e Sudeste — e nos Estados da porção norte do Nordeste.

Gilvan Sampaio, meteorologista e coordenador-geral de ciências da terra do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), explicou que o verão deve seguir com temperaturas acima da média. As frequentes ondas de calor — que devem provocar temperaturas recordes — são consequências do El Ninõ.

“Vamos ter ainda ondas de calor, como as registradas nos últimos meses”.

O verão será marcado por intenso calor e chuvas em diversas áreas. | Foto: Reprodução/Freepik

O que esperar para esse verão?

As ondas de calor devem continuar?

Os especialistas dizem que sim. Apesar do tempo abafado ser esperado para todo o país, nas Regiões Sudeste e central do Brasil, a partir de janeiro, novas ondas de calor podem ser registradas. Já no Oeste e no Sul, as condições mais favoráveis para esse fenômeno devem ser percebidas entre janeiro e fevereiro.

A região amazônica vai continuar enfrentando uma seca?

Sim. Até o mês de março, as chuvas devem aumentar gradualmente. Porém, seguem abaixo da média em boa parte da região amazônica. Os meteorologistas alertam para a aumento do nível dos rios, porém em ritmo mais lento e com índices mais baixos do que o esperado para o período.

O Sul do Brasil deve ser a região com mais chuvas?

Sim. Isso porque os temporais devem seguir intensos na Região, sobretudo entre os meses de janeiro e março. Existe o risco de novos incidentes provocados pela chuva excessiva. Já na região Sudeste, a previsão indica chuvas persistentes entre fevereiro e março. Já no Sudeste, a previsão indica temporais atípicos no Estado de São Paulo.

A Região Nordeste vai enfrentar uma seca prolongada?

Não. Apesar da dinâmica usual do El Niño desfavorecer a precipitação de chuvas na Região Nordeste, o comportamento das condições oceânicas do Atlântico deve aumentar a oferta de umidade na região.

Vai ser possível aproveitar as praias nesse verão?

Os meteorologistas dizem que sim. No litoral da região Sudeste, o calor deve ser mais intenso e constante do que em verões anteriores. O destaque vai para o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde as chuvas devem ser pontuais.