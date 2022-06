Terremoto de magnitude 6,5 atinge fronteira do Brasil com o Peru

Terremoto atinge região de fronteira entre o Estado do Acre e o Peru | Foto: Reprodução/USGS

Um terremoto de magnitude 6,5 graus atingiu a região de fronteira do Brasil com o Peru na terça-feira 7. A informação é do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM). Ainda não há detalhes sobre consequências.

O tremor aconteceu a cerca de 111 quilômetros da cidade de Tarauacá, no Acre, por volta das 22 horas de terça-feira, no horário de Brasília. Segundo o CSEM, o impacto foi registrado a uma profundidade de 616 quilômetros.

O terremoto também foi registrado pelo USGS (sigla em inglês para Serviço Geológico dos Estados Unidos). De acordo com o órgão norte-americano, o tremor teve duração de apenas 4,5 segundos.

Notable quake, preliminary info: M 6.5 – 108 km SSW of Tarauacá, Brazil https://t.co/9N2YC1Jfgb — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 8, 2022

Um segundo terremoto, réplica do tremor principal, com magnitude de 4,8 e a 603 quilômetros de profundidade, foi registrado por volta de 23 horas, informou o USGS. Normalmente abalos de menor intensidade são comuns depois de um tremor de maior impacto.

Tecnicamente, este é o segundo terremoto mais forte registrado no Brasil. Em 1955, em Mato Grosso, foi detectado um tremor de 6,6 graus. No entanto, com epicentro em uma região remota, o abalo não causou danos materiais nem mortes na ocasião.