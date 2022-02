Toffoli passa a noite internado em Brasília

O magistrado deu entrada no hospital Star DF no sábado e voltou para casa no domingo

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi internado na noite de sábado 5 em Brasília. Ele deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, em razão de um processo alérgico no pulmão.

De acordo com o portal Metrópoles, o magistrado retornou para casa neste domingo. Com 54 anos de idade, Toffoli já enfrentou problemas pulmonares. Em maio de 2020, o ministro passou pela drenagem de um abcesso no órgão.

Na época, houve a suspeita de contaminação pelo coronavírus, descartada pelos médicos que o monitoraram. Diferentemente de outubro de 2021, quando o ministro testou positivo para a covid-19.

Fim das férias de Toffoli

O magistrado passou o último fim de semana de janeiro, que marcou o fim das férias do STF, na casa Fábio Faria, ministro das comunicações do governo Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada inicialmente pela revista Veja na segunda-feira 31 e posteriormente confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com a assessoria de Faria, ele e Toffoli são amigos e frequentam a casa um do outro também em Brasília. No ano passado, o ministro do Supremo prestigiou a posse de Fábio Faria no Ministério das Comunicações.

Segundo interlocutores das autoridades do governo e do Supremo, o encontro ocorreu de maneira “informal”, como uma celebração entre amigos de longa data, registra o Estadão.