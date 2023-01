PF identifica mandante das mortes de Bruno e Dom

O jornalista britânico Dom Phillip e o indigenista Bruno Pereira, mortos no Vale do Javari, Amazonas, em junho 2022 | Foto: Reprodução/Divulgação

A Polícia Federal (PF) identificou o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, mortos no Vale do Javari, Amazonas, no início de junho do ano passado. As investigações concluíram que o traficante Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, deu a ordem para o crime. Ele está preso desde dezembro de 2022.

Segundo o superintendente da PF Alexandre Fontes, foram identificados vários indícios durante a investigação da participação de Colômbia como mandante do crime. Fontes disse que o conjunto probatório, formado por diversos laudos periciais, permitiu à polícia apontar o traficante como o mandante das mortes.

“Temos provas que ele fornecia as munições para o Jefferson e o Amarildo, as mesmas encontradas no caso”, disse o superintendente da PF. “Ele pagou o advogado inicial de defesa do Amarildo”, acrescentou.

A PF finalizou a análise sobre a ocultação dos cadáveres e encaminhou relatório à Justiça Federal, com o indiciamento de cinco pessoas. Foi constatado o envolvimento de um adolescente no crime, o que levou também ao indiciamento dos demais envolvidos por corrupção de menores.

Antes, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou Amarildo da Costa Oliveira, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima por duplo homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de corpos.

“Tínhamos anteriormente três nomes”, explicou o superintendente. “Identificamos o irmão do Amarildo, ele forneceu a arma de fogo. Ele vai responder por partícipe do homicídio.”

Segundo as investigações, o ex-servidor da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e Amarildo tinham alguns desentendimentos, devido ao envolvimento do assassino com a pesca ilegal na região. Os registros revelam que Bruno e Dom foram emboscados e mortos depois que Bruno pediu a Dom que fotografasse o barco dos acusados, porque queria provar a prática de pesca ilegal.

Bruno foi morto com três tiros — um deles pelas costas. Já Dom foi assassinado apenas por estar junto com Bruno no momento do crime.