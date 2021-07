Traficante Hello Kitty morre em confronto com a Polícia Militar

Hello Kitty morreu em confronto com policiais | Foto: Reprodução/Mídias Sociais

A traficante Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, conhecida como Hello Kitty, morreu nesta sexta-feira, 16, durante confronto com a Polícia Militar. A gerente do tráfico no Salgueiro, em São Gonçalo, era uma das criminosas mais procuradas do Rio de Janeiro.

Hello Kitty era braço direito do pai, Alessandro Luiz Viera Moura, o Vinte Anos, apontado pela polícia como o chefe do tráfico na região. Vinte Anos também morreu na operação.

Investigada por roubo e homicídio, Hello Kitty entrou na mira da polícia depois de ser reconhecida em uma série de assaltos na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Apreensões

Os policiais apreenderam dois fuzis e duas pistolas durante a operação. No momento, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estão no município de São Gonçalo.

