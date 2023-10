Transplante de órgãos: policiais ajudam mulher chegar ao hospital a tempo de receber um novo pulmão

Os policiais militares de São Paulo fizeram uma “força-tarefa” para ajudar uma mulher que conseguiu um pulmão compatível e precisava chegar ao hospital a tempo para realizar o transplante.

A PM foi acionada na quarta-feira 27 para atender uma ocorrência da paciente Andrea, que foi avisada que tinha que chegar até as 16h30 no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, para uma cirurgia de urgência.

A ajuda dos agentes de segurança pública foi essencial porque, no dia, a capital paulista estava com o tempo chuvoso e com o trânsito congestionado.

Em vídeo publicado pela corporação, é possível entender o caminho complicado que eles enfrentaram nas ruas de São Paulo.

A paciente conseguiu, graças a ação da equipe da Polícia Militar, chegar a tempo de realizar o transplante.

Transplante de órgãos salvam vidas

Depois da história do apresentador Fausto Silva, o Faustão, o assunto doação e transplantes de órgãos ficaram em foco nos últimos meses. Essa cobertura incentivou pessoas a serem doadoras.

Os registros em cartórios de pessoas que desejam ser doadoras de órgãos subiram 128% no último mês. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Esses registros chamados de Diretivas Antecipada de Vontade (DAVs), que é um documento que permite de forma legal e formalmente a vontade das pessoas em ser doador de órgãos no futuro, mesmo que o próprio não esteja em condições de manifestar a decisão.

Faustão recebeu o coração do jogador amador Fábio Cordeiro da Silva | Foto: Reprodução/Redes sociais

De acordo com o Cartório de Notas de São Paulo, em setembro, foram registradas mais de 80 DAVs. Aumento de 128% quando comparada com a média dos últimos três anos, com apenas 35 DAVs por mês.

“A Diretiva Antecipada de Vontade é uma ferramenta fundamental para assegurar que a vontade do indivíduo seja cumprida no que diz respeito à doação de órgãos”, diz Daniel Paes de Almeida, presidente da divisão paulista do Colégio Notarial do Brasil.