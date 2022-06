TRF-4 mantém suspensão de processo contra Deltan

No início de junho, a Justiça Federal suspendeu a decisão do TCU que cobrava os valores de Deltan | Foto: Reprodução/Agência Brasil

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve na quinta-feira 23 a decisão que suspendeu o processo de tomada de contas especial movido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) contra o ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos).

A Corte de contas cobrava do ex-procurador o valor de R$ 2,8 milhões relativos a gastos realizados com passagens e diárias de procuradores durante a operação. No início de junho, a Justiça Federal suspendeu a decisão do TCU que cobrava os valores de Deltan.

O presidente do TRF-4, Ricardo Teixeira do Valle Pereira, indeferiu um recurso da Advocacia-Geral da União que pedia o retorno do processo. O desembargador entendeu que a decisão da Justiça não causa qualquer risco ou lesão ao interesse público.

Com isso, o processo de tomada de contas especial no TCU deve seguir suspenso até o julgamento de mérito da ação anulatória movida pelo ex-procurador na Justiça Federal do Paraná.

A Procuradoria Regional Eleitoral da 4ª Região também havia apresentado manifestação favorável a Deltan e contra o recurso da AGU, que foi agora indeferido pelo presidente do TRF-4.

Em nota, Deltan disse que “até agora, temos colecionado vitórias, mas tudo pode mudar nos Tribunais Superiores. Se isso acontecer, ficará ainda mais nítido para a sociedade brasileira que estamos de fato sendo punidos pelo bom trabalho realizado pela Lava Jato”.