Tricampeões mundiais estarão presentes para prestar homenagens no enterro de Zagallo

Os tricampeões mundiais pela seleção brasileira em 1970, no México, se preparam para acompanhar o enterro do técnico Zagallo, neste domingo 7, no Rio de Janeiro. Eles, conforme informou o ex-jogador Clodoaldo, fazem questão de homenagear o comandante que lhes possibilitou ganhar o mais importante título de suas carreiras. E a marcar época na história do futebol.

“Estou conversando com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), embarco amanhã para o Rio de Janeiro”, afirmou o ex-jogador a Oeste. Zagallo morreu na última sexta-feira, aos 92 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. “Faço questão de estar presente neste último adeus ao mestre, ele foi muito importante na minha vida, o terei sempre com muito carinho.”

Clodoaldo contou que viajará junto com o atual presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que também comparecerá à cerimônia. O ex-craque da seleção irá se encontrar com seus amigos de time, para juntos relembrarem momentos vividos com o treinador.

São esperados nomes como Jairzinho, Gérson, Rivellino e Paulo César Caju.

“Será importante revê-los neste momento”, afirma o ex-volante. “Formamos um grupo que marcou época, feito de trabalho, carinho e amizade e os terei sempre como uma família.”

Alguns dias no Rio de Janeiro

Jairzinho é um dos que deverão estar presentes | Foto: Acervo/Fifa

O ex-jogador ficará alguns dias no Rio de Janeiro. Ele acompanhará as movimentações na CBF, em meio a esse imbróglio da entidade, que teve o presidente Ednaldo Rodrigues destituído no início de dezembro.

Rodrigues foi reconduzido ao cargo, graças a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira 4.

Para Clodoaldo, é importante a direção definir logo o nome do novo técnico da seleção, para que ele possa fazer jus à organização e planejamento que marcaram a carreira de Zagallo. Rodrigues demitiu o técnico Fernando Diniz na última sexta-feira 5, pouco antes da morte de Zagallo.

“É fundamental que a seleção não fique muito tempo sem técnico, não se pode ficar sujeito à vontade de quem quer que seja, a definição tem que ser rápida para que o trabalho comece a dar resultados.”