Ator da Turma da Mônica choca a web ao expor preferência sexual

Fernando Mais, intérprete do personagem Zecão no filme da Turma da Mônica, surpreendeu os fãs ao assumir ser dono de um perfil no Twitter, com o pseudônimo de Gustavo Scat, que propaga sua preferência sexual escatológica.

Em maio deste ano, Gustavo Scat publicou o livro Quero Scat – O sexo com cocô, mijo e peidos, com mais de 500 páginas de relatos sobre práticas escatológicas.

Com a repercussão, os termos “Turma da Mônica” e “Gustavo Scat” foram parar nos Trending Topics do Twitter como assuntos do momento.

A página mantida pelo ator da Turma da Mônica na plataforma, que já foi retirada do ar, continha vídeos explícitos que envolviam as pessoas que se sentem atraídas sexualmente pela prática. A revelação criou polêmica nas redes sociais.

Depois da repercussão negativa, o ator pediu aos internautas para que a sua carreira como ator não ser relacionada às preferências sexuais dele.

Em seu perfil oficial, Fernando Mais fez uma série de publicações rebatendo os ataques e disse não estar com a saúde mental intacta após a polêmica. “Estou bem da cabeça? Não estou! Está acontecendo o maior medo da minha vida. E eu não fiz nada ilegal, eu só tenho um gosto diferente”, desabafou.

