O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com 17 pessoas resgatadas da Turquia, após terremoto no início da semana, aterrissou na madrugada deste domingo, 12, na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

O grupo é formado por quatro crianças e 13 adultos, incluindo uma mulher grávida. Com relação à nacionalidade, apenas nove eram brasileiros. Três são sírios, dois turcos, dois colombianos e um egípcio, que também tem cidadania síria.

Agora as pessoas resgatadas da Turquia devem seguir o rito burocrático para dar entrada no país. A viagem durou pouco mais de 14 horas, desde o embarque de Ancara, capital da Turquia. Os passageiros foram recepcionados por dois oficiais do Ministério das Relações Exteriores e ficarão sob os cuidados da pasta na chegada ao Brasil.

O avião da FAB chegou na Turquia na sexta-feira 10, com carga de donativos e equipe de ajuda humanitária com 42 pessoas, a maioria bombeiros, para atuar em regiões afetadas pelo terremoto registrado em cidades turcas e sírias.

Mortes por terremotos passam de 27 mil

Os terremotos que atingiram a Síria e a Turquia em 6 de fevereiro já causaram mais de 27 mil mortes e deixaram mais de 85 mil pessoas feridas, segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A agência de saúde das Nações Unidas solicitou US$ 42,8 milhões para atender às necessidades mais urgentes. Segundo estimativas da OMS, na Turquia, mais de quatro mil prédios desabaram, sendo 15 hospitais com danos parciais ou totais.

Na Síria, onde o sistema de saúde já estava enfraquecido pela guerra civil, pelo menos 20 unidades de saúde, incluindo quatro hospitais, no noroeste do país foram atingidos.