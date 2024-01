TV paga brasileira inclui Netflix e Globoplay para combater pirataria

As empresas de TV por assinatura estão buscando estratégias para combater a pirataria no Brasil e inverter a queda de contratações. As principais aliadas nessa batalha são as plataformas de streamings.

Para ter uma ideia, o porcentual de casas com plano de TV por assinatura no Brasil caiu de 33,9%, em 2016, para 27,7%, em 2022. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). Na contramão, as plataformas de streamings conseguiram alcançar 43,4% dos domicílios.

A TV paga Claro TV+ decidiu usar estratégias que as provedoras de televisão em outros país adoraram nos últimos anos. A principal medida é oferecer assinatura de streaming junto ao serviço ofertado pelas operadoras pelo mesmo valor. Em 2018, a Sky na Europa adotou essa medida.

De acordo com o diretor da Claro TV+, Ricardo Falcão, a empresa iniciou nesta terça-feira, 16, a oferta de conteúdos da Netflix e da Globoplay dentro da plataforma da operadora. Ele comentou que houve mudança no comportamento dos telespectadores.

“A gente entende que nos últimos anos, desde 2015, houve uma mudança no mercado pelos streamings, não apenas na oferta e distribuição, mas no comportamento de consumo”, disse Falcão, ao portal UOL. “O cliente passou a consumir o conteúdo na hora que quer.”

Medida inédita no Brasil

A inclusão do conteúdo da Netflix e Globoplay na plataforma da Claro TV+ é uma estratégia inédita no Brasil. Com isso, a empresa tem a expectativa de reverter o cenário de quedas consecutivas nas assinaturas para um possível aumento de assinantes, a partir do segundo semestre de 2024.

O diretor vê a medida com bons olhos, especialmente por não provocar aumento no valor cobrado dos clientes. O plano mais básico, por exemplo, custa R$ 109,90 e inclui Netflix e Globoplay. Os clientes que buscam os dois streamings de forma separada pagarão mais caro.

Os assinantes da Netflix e Globoplay podem acessar os streamings pelo aplicativo da Claro TV+. Ao acessar na plataforma da operadora, o assinante será cobrado por apenas uma assinatura.

Falcão entende que as parcerias entre as TVs pagas e os streamings são um caminho sem volta. Além disso, destacou que os clientes querem um local onde possam encontrar todos os conteúdos na mesma plataforma.

“Acho que isso é uma tendência”, comentou Falcão. “E será uma prática inevitável. Evidentemente que isso exige investimentos tecnológicos, porque não é apenas uma parceria, e, sim, a inclusão do conteúdo dos streamings na plataforma da TV por assinatura.”

Combate à pirataria de TV paga

Anatel bloqueou quase 4 mil endereços de retransmissoras ilegais | Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tem realizado operações de combate ao “gatonet”, que são TVs não homologadas que retransmitem indevidamente sinais de canais de TV por assinatura com o preço muito abaixo do mercado.

Em 2023, a agência bloqueou cerca de 3,9 mil endereços das retransmissoras ilegais. “Esses dispositivos não têm assistência técnica”, disse Artur Coimbra, conselheiro diretor da Anatel. “Não há garantia de segurança de dados, e podem se tornar vetores de ataques digitais à rede do usuário ou às redes das prestadoras de telecomunicações.”

O diretor da Claro TV+ acredita que o combate feito pela Anatel e o valor competitivo que a operadora oferece ao mercado com os streamings irão auxiliar na competição ao mercado ilegal.

“Talvez a pirataria seja o maior concorrente da TV por assinatura”, disse Falcão. “Fora o que a Anatel tem feito para combater a pirataria, entendemos que, com uma oferta competitiva e de alto valor, conseguimos competir até com esse mercado ilegal.”