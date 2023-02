Última pessoa desaparecida em São Sebastião é encontrada

O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde deste domingo, 26, que encontrou a última pessoa desaparecida nos deslizamentos na Barra do Sahy, em São Sebastião, no litoral norte paulista. Com isso, o número de mortes devido aos temporais do último fim de semana chega a 65, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba. As informações são da Agência Brasil.

Os bombeiros estão agora fazendo um levantamento para confirmar com as polícias Civil e Militar, assim como associações de moradores, se ainda há gente considerada desaparecida e, assim, decidir se encerram os trabalhos de resgate.

O temporal

O litoral norte paulista foi atingido por 682 milímetros de chuva em 24 horas, provocando enxurradas e deslizamentos. Vários bairros ficaram ilhados durante o carnaval devido aos danos causados à Rodovia Rio-Santos, só podendo ser acessados por helicópteros e barcos. A situação causou ainda falta de água e energia elétrica em diversos pontos do município.

O último boletim divulgado pelo governo estadual, no fim da manhã deste domingo, informava que haviam sido identificados e liberados para sepultamento, os corpos de 55 pessoas — 20 homens, 17 mulheres e 18 crianças. As enxurradas e os deslizamentos de terra deixaram ainda 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados na região.

O governador Tarcísio de Freitas transferiu provisoriamente o gabinete para a região. Ele está em busca com uma parceria com o setor hoteleiro local para conseguir dar uma moradia aos desabrigados. Os estabelecimentos também precisarão oferecer três refeições por dia. Em abril, a ideia é que já estejam construídas as ‘vilas de passagem’, onde as vítimas ficarão até que estejam prontas residências definitivas em locais adequados.

Tarcísio também propôs, entre outras medidas, aprimorar o sistema de alertas via SMS; instalar novos radares meteorológicos em zonas de risco; capacitar municípios para enfrentar problemas climáticos; treinar a Defesa Civil; e realizar obras estruturais nas rodovias.