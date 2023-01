Ultraconexão: Ericsson e Unicamp criam centro de pesquisa para 6G no Brasil

As indústrias que devem se beneficiar com as pesquisas serão a automotiva, o agronegócio, saúde e tudo relacionado à internet das coisas | Foto: Shutterstock

Um novo centro de pesquisa vai ser criado no Brasil. Com um investimento inicial de R$ 56 milhões, aplicados ao longo dos próximos dez anos, a instalação se chamará Smartness, Centro de Pesquisa em Engenharia Smart Networks and Services 2030, a partir da união entre a sueca Ericsson, maior fabricante do mundo de equipamentos para redes móveis em fatia de mercado, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O foco será em pesquisas no Brasil para aplicação de conexão em 5G e a evolução do 6G. Ao todo, 50 especialistas de engenharia, elétrica, computação e telecomunicações farão parte do projeto.

O objetivo central é criar avanços tanto científicos quanto tecnológicos para evoluir no 5G — e é aí que surgem as pesquisas sobre a tecnologia 6G, já prevista para entrar em fase comercial em 2030. De acordo com a Ericsson, única empresa que por ora financia o projeto, as pesquisas iniciais deverão ter como temas as capacidades de sensores e aplicações que tragam vantagens no envio e no recebimento de dados.

As indústrias que devem se beneficiar com as pesquisas serão a automotiva, o agronegócio, saúde e tudo relacionado à internet das coisas.