Um quarto dos brasileiros já tomou reforço da vacina contra covid-19

As informações são de um levantamento feito por Oeste com dados de órgãos oficiais

No Brasil, quase um quarto da população já tomou a dose de reforço da vacina contra a covid-19. O Rio Grande do Sul é o Estado com a maior proporção de vacinados com a dose de reforço: aproximadamente um terço. Amazonas, Roraima e Amapá aparecem com as piores colocações, com menos de um décimo.

A campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil já aplicou 360 milhões de injeções, de norte a sul do país. As informações são de um levantamento feito por Oeste, na sexta-feira 18, cruzando dados do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Quando a métrica utilizada é a aplicação da segunda dose, São Paulo é o Estado que fica no topo da lista, com mais de 80% da população vacinada. A média nacional está próxima de 70%, e apenas Roraima e Amapá completaram o ciclo vacinal de menos de 50% dos habitantes.

Aplicado em quase um quarto da população, o produto da AstraZeneca foi o mais utilizado para completar o ciclo de duas doses. Na sequência, aparecem a vacina da Pfizer e a CoronaVac. A utilização de cada uma delas chegou a quase um terço dos habitantes do país. Menos de 5% dos brasileiros fizeram uso da dose única Janssen.

Considerando o produto de dosagem única e a segunda dose da vacina contra a covid-19, mais de 14 milhões de brasileiros com menos de 20 anos já completaram o ciclo vacinal. Com idade entre 20 e 39 anos, mais de 50 milhões de pessoas tomaram as injeções. Da faixa etária de 40 a 59 anos, a quantidade fica próxima de 50 milhões. Com mais de 60 anos, o número fica em 30 milhões.