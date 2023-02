UNE promove oficina para rebolar com funk

A União Nacional dos Estudantes (UNE) promoveu um “curso” para ensinar a rebolar. Realizada durante a 13ª Bienal do grupo, a “Oficina Rebolativa” ocorreu na quinta-feira 2, com as instruções de Jack Karen, uma dançarina de funk.

“A oficina terá estímulo da música funk na qual busca experimentar através de movimentos de quadril uma circularidade que se desdobra no rebolado”, informou a UNE sobre o curso. Jack, de acordo com o site da Bienal, faz uma pesquisa que “busca promover o empoderamento das mulheres por meio do rebolado.”

As letras das músicas das coreografias no Instagram da dançarina, entretanto, incentivam o comportamento sexual submisso para as mulheres e o uso de drogas ilícitas, além de outras atitudes à margem da lei. O vídeo mais recente no perfil da dançarina mostra ela rebolando, enquanto a música repete termos como “piranha” e “sentar”. Em uma gravação publicada fim de 2022, existe a menção ao uso de armas de fogo.

A 13ª Bienal começou na quinta-feira, 2. O evento reúne estudantes do Brasil inteiro e termina no domingo 5, na cidade do Rio de Janeiro. Jack, que ministrou a oficina da UNE, para ensinar a rebolar com funk, estudou dança na UFRJ e nasceu em Ribeirão Preto, interior do Estado São Paulo.