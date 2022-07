United Airlines vai montar centro de manutenção no Rio de Janeiro

A United Airlines, a segunda maior empresa aérea do mundo, vai instalar um centro de manutenção de aeronaves no aeroporto internacional do Rio de Janeiro.

A companhia pretende investir cerca de R$ 30 milhões para modernizar a área de 60 mil metros quadrados que antes era ocupada pela TAP. O anunciou foi feito na quinta-feira 7.

A estrutura permitirá à companhia norte-americana realizar a manutenção das aeronaves que permanecem no aeroporto por períodos mais longos, após a realização dos voos.

-Publicidade-

“Trabalhamos com a United há alguns anos para viabilizar a operação do hangar no aeroporto e, hoje, comemoramos a conclusão desse projeto”, afirmou Leandro Dantas, diretor comercial e de marketing da concessionária RIOgaleão.

A utilização do hangar pela United Airlines poderá beneficiar também a Azul Linhas Aéreas, já que cerca de 10% de suas ações pertencem à companhia norte-americana. Antes da pandemia de covid-19, os Airbus A330 da Azul faziam manutenção no espaço.

“A chegada da United Airlines irá potencializar a utilização de uma infraestrutura de ponta existente no aeroporto, contribuindo para o desenvolvimento do setor aéreo no Rio de Janeiro”, segundo Alexandre Monteiro, presidente da concessionária do aeroporto.

A companhia aérea faz 28 voos semanais entre três importantes destinos dos Estados Unidos para São Paulo e o Rio de Janeiro.