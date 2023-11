O Ranking de Universidades Empreendedoras (RUE) lançou a lista das primeiras colocadas em seu site. Conforme apuração do jornal O Estado de S. Paulo, a Universidade de São Paulo (USP) é considerada a mais empreendedora do Brasil, pela quarta vez. Essa é uma iniciativa da Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior).

No ano passado, foi a vez de a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ocupar o primeiro lugar. Anteriormente, a USP esteve em primeiro nos anos de 2016, 2017 e 2019.

Pertencentes ao Estado de São Paulo, estão presentes no ranking a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que ocupa a 25ª colocação, com 49,63 pontos; e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), que ficou na 36ª posição, com 46,48 pontos. Somando 43,24 pontos, a Universidade Federal do ABC (UFABC) figura na 51ª colocação.

Entenda os critérios para estar no ranking de universidade empreendedora

O ranking utiliza três diferentes fontes para a análise: pesquisa com alunos, levantamento por meio dos embaixadores (estudantes voluntários) e análise de bases de dados complementares.

O critério para se considerar uma instituição como empreendedora é o agrupamento de seis áreas de desenvolvimento para a sociedade, por meio de práticas inovadoras. O ranking avalia cultura empreendedora, inovação, extensão, internacionalização, infraestrutura e capital financeiro.

Segundo a entidade, neste ano, 108 universidades de todo o Brasil, e mais de 4 mil estudantes, participaram da avaliação. A Brasil Júnior, organização sem fins lucrativos que representa estudantes inseridos em empresas juniores, produz o ranking desde 2016.

Veja o ranking com as 20 primeiras universidades colocadas:

Universidade de São Paulo (USP) – Nota: 64,69; Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – 64,38; Universidade Federal de Viçosa (UFV) – 61,27; Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – 59,14; Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) – 58,52; Universidade Federal de Itajubá (Unifei) – 57,74; Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) – 57,22; Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) – 56,58; Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) – 56,04; Universidade Federal de Goiás (UFG) – 54,61; Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – 54,12; Universidade Federal de Lavras (Ufla) – 53,96; Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – 53,41; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – 53,33; Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – 53,31; Universidade de Brasília (UNB) – 52,68; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – 52,31; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – 51,41; Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) – 51,37; e Universidade de Franca (Unifranca) – 51,01.

Alunos grevistas processam USP para tentar evitar reprovação por faltas

Ainda que esteja em primeiro lugar no ranking deste ano, a USP teve problemas recentes com seus alunos. O Diretório Central de Estudantes (DCE) da universidade ajuizou uma ação contra a instituição para evitar que alunos grevistas sejam reprovados por faltas.

A paralisação começou em 21 de setembro, como protesto por falta de professores, mas, mesmo com o início da contratação, o movimento não foi encerrado.

Em protesto, um grupo de estudantes invadiu um prédio da USP que faz parte dos blocos usados antigamente com moradia estudantil. O imóvel continua ocupado pelos grevistas, informou a USP.

Ato dos estudantes da Universiadde de São Paulo (USP) em frente à reitoria durante a reunião de negociação da greve | Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Entre os pedidos do mandado de segurança coletivo ajuizado pelo DCE estão

a suspensão do ofício da reitoria, que decidiu não abonar as faltas dos grevistas;

o cálculo do porcentual de frequência, com base na matéria efetivamente ministrada, e não no calendário curricular não cumprido; e

uma ordem para que todas as unidades da USP apresentem um plano de reajuste do calendário curricular, para garantir que todos os grevistas possam repor as aulas.

A reitoria da USP afirmou que “caberá a cada docente, em consonância com sua unidade, consolidar a frequência dos estudantes no semestre, levando em consideração as situações específicas”, o que reafirma “a autonomia dos professores e a disposição da reitoria para soluções de consenso”.