Vaquinha de Mingau atinge 50% da meta

A vaquinha para ajudar no tratamento de saúde de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, atingiu 50% da meta. O objetivo da família do músico é conseguir R$ 600 mil para ajudar em sua recuperação, e as doações já chegaram a R$ 301.304,00.

Ao todo, 6577 pessoas já doaram na campanha “Juntos pelo Mingau”, hospedada no site vakinha.com.br. A iniciativa é da filha de Mingau, Isabella Aglio.

A vaquinha visa cobrir as despesas médicas de duas cirurgias já feitas por Mingau, incluindo o pagamento do cirurgião, assistente, anestesista e da equipe clínica. As duas cirurgias custaram R$ 319 mil.

Mingau ganhou uma cadeira de rodas na última semana

Mingau ganhou a cadeira de rodas de uma empresa | Foto: Reprodução/Instagram

A página da campanha também diz que R$ 15 mil seriam usados para comprar uma cadeira de rodas para Mingau, e R$ 3 mil para luvas de reabilitação.

A cadeira de rodas não será mais necessária. No fim da última semana, Mingau ganhou uma cadeira de rodas de uma empresa, além de R$ 10 mil, conforme a filha Isabella mostrou nas redes sociais.

Caso a vaquinha de Mingau passe de R$ 600 mil, a família também vai utilizar o dinheiro para custear uma terceira cirurgia para implentação de prótese, que deve ocorrer daqui a 4 ou 6 meses.

“Depois de dois meses na UTI, [Mingau] está em condições de partir para a reabilitação”, diz um trecho da campanha. “Ele evoluiu bastante nesse tempo, e tem muito mais que progredir, pra poder voltar a fazer o que mais gosta: tocar, tocar… e estar em contato com a natureza!” A família de Mingau também disse na vaquinha que agradece “de coração” pelas doações.

Em 2 de setembro, Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico ficou em estado grave e transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, na cidade de São Paulo.

A bala atravessou o crânio e atingiu o lado esquerdo do cérebro do baixista. Em estado grave, Mingau chegou a ser intubado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) no São Luiz do Itaim. Ele segue internado desde setembro.