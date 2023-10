A Polícia Militar (PM) de São Paulo prendeu na tarde deste sábado, 14, Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos. Ele é o principal suspeito de atirar contra o baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, em 2 de setembro.

Mostarda, conhecido como Carranca, foi encontrado em uma residência localizada na Estrada do Barreiro, no Estoril, zona rural de Taubaté (SP), depois de uma denúncia anônima recebida pela polícia.

O músico está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, da Rede D’Or, na capital paulista, e tem quadro estável.

Dos cinco suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio, a polícia já prendeu quatro. Hiago Lourenço da Silva, de 22 anos, segue foragido.

Mingau continua internato na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo

O delegado responsável pelo caso, Marcelo Russo, da 167ª Delegacia Policial (DP), de Paraty, disse que a operação envolveu agentes policiais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

“Foi realizado um trabalho sigiloso e integrado, monitorando o paradeiro do foragido da justiça. Ele teve como resultado a captura nesta manhã [dia 14 de outubro]”, informou a polícia.

“Carranca foi localizado na cidade de Taubaté-SP através de troca de informações entre esta agência e a agência de inteligência do 5° Batalhão de Polícia Militar do Interior.”

Relembre o caso de Mingau

Mingau foi baleado na cabeça por criminosos em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro.

As investigações apontam que Mingau teria entrado em uma picape escura e teria entrado na favela Ilha das Cobras. Ele passou com “certa velocidade” em cima de um quebra-molas, na Praça do Ovo.

O local é um “conhecido ponto de venda de drogas dominado pelo Comando Vermelho”, segundo a polícia. O crime ocorreu na véspera do aniversário do músico, que completou 56 anos.

De acordo com a polícia, o carro de grande porte tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação de quem estava dirigindo e teria levantado a suspeita de traficantes que dominam a região.