Velório de Zagallo vai ser aberto ao público

O adeus a Mário Jorge Lobo Zagallo já tem dia e horário para ocorrer. O único tetracampeão mundial será velado neste domingo, 7, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca. O velório está previsto para começar às 9h30, horário de Brasília, e será aberto ao público.

Em seguida, às 16h, ocorrerá o sepultamento no Cemitério São João Batista. Presente em quatro dos cinco títulos mundiais, Zagallo era apaixonado pela Seleção Brasileira.

Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, no Rio. Em razão de sua saúde fragilizada e idade avançada, acabou não resistindo.

A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Ele já havia sido hospitalizado na segunda metade de 2023 por 22 dias para tratar de uma infecção urinária. Na ocasião, o ex-técnico publicou um vídeo em suas redes sociais, com a legenda “O Velho Lobo Está On”.

Depois do velório, o corpo de Zagallo será levado ao Cemitério São João Batista, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio. Serão, pelo menos, 20km de distância da sede da CBF ao local onde ele será enterrado.

13 curiosidades sobre Mário Jorge Lobo Zagallo

Confira 13 curiosidades relacionadas a Zagallo — 13 porque ele fazia questão de dizer que era o seu número da sorte.

1 — Natural de Alagoas

Apesar de ter vivido e trabalhado durante muito tempo no Rio de Janeiro, Zagallo era alagoano. Ele nasceu em Atalaia, em 9 de agosto de 1931. O município compõe a Região Metropolitana de Maceió e tem população estimada em 37 mil habitantes. A família se mudou para a capital fluminense quando Mário Jorge tinha apenas meses de vida.

2 — Jogador do América do RJ

No Rio de Janeiro, Zagallo começou a dar seus primeiros passos no futebol. Nas categorias de base, o primeiro time dele foi o América. Em 1950, foi para o Flamengo, onde estreou como jogador profissional e atuou até 1958. Como atleta, ele ainda jogou por outro clube carioca, o Botafogo, de 1958 a 1965.

Zagallo na época em que era jogador da base do América do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/CBF

3 — Ponta esquerda campeão

Durante a carreira como jogador de futebol, atuou na posição de ponta esquerda. E conquistou dezenas de títulos. Foram 12 pelo Flamengo e outros 15 pelo Botafogo. Além disso, foi campeão pela seleção brasileira em dez oportunidades, incluindo duas edições da Copa do Mundo: 1958 e 1962.

Zagallo venceu duas edições da Copa do Mundo como jogador; ele era o ponta-esquerda do time em 1958 e 1962 | Foto: Divulgação/Fifa

4 — Do Opalla ao México

Depois de encerrar a carreira como jogador, Zagallo passou a trabalhar como treinador. O seu primeiro trabalho na nova função, no Botafogo, rendeu o convite para ser o técnico da seleção brasileira em 1970. Com o comando dele no banco, o time canarinho conquistou a Copa do Mundo daquele ano. A curiosidade é que, segundo o site do canal esportivo ESPN, a conversa para ele treinar a seleção ocorreu meses antes do torneio, numa conversa de 20 minutos com dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos (CBD). A “reunião” ocorreu dentro do Opalla de Zagallo.

Mário Jorge Lobo Zagallo treinou a seleção brasileira em três edições da Copa do Mundo: 1970 (campeão), 1947 (quarto lugar) e 1998 (vice-campeão) | Foto: Divulgação/CBD/CBF

5 — Convocação do terceiro goleiro

Como técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, equipe considerada a melhor de todos os tempos do futebol, o Velho Lobo foi responsável por uma inovação. Com a contusão do ponta direita Rogério, ele convocou Emerson Leão, goleiro do Palmeiras. A seleção já contava com outros dois goleiros: o titular Félix e o reserva Ado. Com Leão, criou-se a tradição do “terceiro goleiro” nos mundiais. Isso tanto no Brasil quanto no exterior. Nas últimas edições do torneio, todas as 32 participantes convocaram três goleiros.

Emerson Leão foi o terceiro goleiro na seleção brasileira campeã do mundo em 1970 | Foto: Divulgação/Acervo e Memória da CBF

6 — Esquema tático moderno

Em reportagem sobre a evolução tática do futebol brasileiro publicada em maio de 2014, o site da rede de comunicação alemã Deutsche Welle (DW) destacou que, com Zagallo de técnico, a seleção brasileira de 1970 pode ser considerada uma das primeiras a implementar o esquema 4-2-3-1, que se popularizou, sobretudo na Europa, durante os anos de 2010.

