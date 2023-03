Vídeo: bandidos fazem arrastão em supermercado do Recife

Os criminosos pegaram os produtos da prateleira sem demonstrar preocupação com a presença do segurança | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Criminosos fizeram um arrastão em um supermercado da rede Pão de Açúcar, no Recife, em Pernambuco. O bando agiu tranquilamente dentro da loja, pegando produtos das prateleiras e geladeiras, sem demonstrar preocupação com a presença do segurança e dos funcionários.

A ação aconteceu na semana passada e foi filmada pelos funcionários que, assustados, evitaram confronto com os assaltantes. Pelo menos cinco deles roubaram carnes, entre outros produtos. Uma das colaboradoras da unidade chega a dizer, conforme as imagens, para “filmar” a ação e “os clientes indo embora”.

Segundo testemunhas, o segurança do supermercado evitou agir, para não provocar um embate com os bandidos. Apesar disso, é possível perceber a tentativa de expulsá-los da loja. A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou, o bando já tinha fugido com as mercadorias.

-Publicidade-

Durante o arrastão, é possível observar clientes deixando os produtos com medo.

Em nota, o Grupo Pão de Açúcar confirmou o arrastão na unidade, que fica no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana. “As autoridades competentes foram acionadas e estão conduzindo as investigações, e a loja segue à disposição, para colaborar com a apuração dos fatos”, informou.

Veja o vídeo

🇧🇷 Minuto Pão de Açúcar em Boa Viagem, Pernambuco. pic.twitter.com/ngegIeXSdz — Prof Danuzio Neto | OSINT Geopolítica Atualidades (@danuzioneto) March 28, 2023