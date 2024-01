Vídeo: helicóptero cai em Capitólio (MG)

Um helicóptero com quatro pessoas caiu em um lago em Capitólio, no interior de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira, 2. Uma pessoa está desaparecida, outras três foram socorridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas que estavam na aeronave foram encaminhadas para hospitais de Passos e Piumhi, municípios próximos a Capitólio. Uma quarta pessoa teria afundado no lago e está desaparecida.

Uma equipe de mergulhadores do Pelotão de Piumhi realizam a busca. O acidente aconteceu em uma represa no lago de Furnas, que conta com cerca de 20 metros de profundidade. Outra equipe de mergulhadores da Companhia de Passos e a Marinha do Brasil também se deslocaram para a região.

Helicóptero cai em Capitólio, sul de Minas Gerais, na estrada de acesso à Escarpas do Lago.



Há informações de quatro tripulantes na aeronave, dos quais três foram resgatados, mas não há confirmação de mortes e sobreviventes até o momento.pic.twitter.com/qWW8B80ELj — Rafael Fontana (@RafaelFontana) January 2, 2024

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, uma das vítimas socorridas é o piloto do helicóptero. Ela está internada em um hospital de Passos. A corporação não divulgou qual é o estado de saúde dos socorridos.

O delegado regional de Passos, Alexssander Bueno de Souza, disse ao portal g1 que o piloto estava retido na aeronave, mas foi retirado pela equipe dos bombeiros.

A Força Aérea Brasileira investiga o caso, mas ainda não divulgou informações sobre o acidente.

Helicóptero desaparece em São Paulo

O acidente em Minas Gerais já é o segundo que envolve um helicóptero no Brasil neste início de ano.

No último domingo, 31, um helicóptero desapareceu depois de decolar da capital paulista com destino a Ilhabela, no litoral norte do Estado de São Paulo. Havia quatro pessoas a bordo, segundo a Polícia Militar. O último contato com a aeronave ocorreu às 15h10.

A corporação afirmou que foi gerado um alerta, por volta das 22h40 de domingo, para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros para uma possível queda de helicóptero. Até o momento, porém, não há informações sobre o paradeiro da aeronave.

O helicóptero, de prefixo PRHDB e modelo Robson 44 (cinza e preto), teria decolado às 13h15 do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital.

As buscas pelo helicóptero envolvem a Força Aérea Brasileira (FAB), além das polícias Militar e Civil de São Paulo. Segundo a FAB, as buscas pela aeronave e pelas quatro pessoas foram suspensas na noite desta segunda-feira, 1°. Os trabalhos foram retomados na manhã desta terça-feira, 2.