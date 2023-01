Um grupo tentou agredir agentes da Polícia Militar (PM) durante uma abordagem em Santos, no litoral de São Paulo. No vídeo, é possível observar um grupo que parte para cima dos PMs, com ofensas e tentativas de agressões.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes realizavam patrulhamento na quinta-feira 26, no Parque Roberto Mário Santini, quando perceberam que um jovem fugiu ao notar a aproximação da equipe.

Ele foi abordado pouco depois pelos policiais. Ainda segundo a PM, outros homens tentaram intervir na ação policial, xingando e partindo para cima dos policiais, enquanto também incentivavam que outras pessoas tomassem parte das agressões contra os PMs.

Nas imagens é possível observar que a confusão começa com ofensas e ataques verbais, enquanto os policiais abordam o suspeito. Em poucos segundos, um homem com camiseta vermelha parte para cima dos policiais, tenta chutar e agredir um deles, que se defende.

A PM informou que os agentes envolvidos no caso solicitaram reforço para manter a ordem e, em seguida, foi dada voz de prisão por desacato à autoridade para dois deles. Um homem de 22 anos foi preso e um menor de 17 anos apreendido. Ambos foram conduzidos ao 7° Distrito Policial de Santos. Segundo a SSP, o caso foi registrado como desacato pela Central de Polícia Judiciária.

Confira o vídeo

Ladrões de celulares enfrentam a polícia no Guarujá e dizem: – Não temos mais medo de vocês! A Venezuela é aqui! pic.twitter.com/8rUQaDjS1H — Mario Bohm (@mcbohm) January 30, 2023