Vídeo: onça-pintada escala pilastra em zoológico e chega perto de visitantes

Uma onça-pintada escalou a parede do recinto onde fica, no Zoológico de Brasília, e assustou os visitantes que estavam separados apenas por grades de contenção. O incidente ocorreu na última quinta-feira, 28.

A onça escalou uma pilastra que ficava debaixo de um ponto onde os visitantes transitam. O animal então colocou as patas entre as grades de contenção e ficou observando os humanos por alguns segundos.

Um segurança, então, interveio com uma máquina de choque e a onça desceu. Em nota, o Zoológico de Brasília, porém, disse que não houve riscos para os visitantes, e que o vídeo mostra apenas uma aproximação do animal com a grade superior.

???????? Brasil: l Onça-pintada escala parede de recinto do Zoológico de Brasília e fica frente a frente com visitantes pic.twitter.com/ahj4uAXuAE — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) December 31, 2023

“Informamos que a onça não saiu do recinto”, diz trecho da nota. “O que ocorreu foi uma aproximação do animal da grade de contenção superior e não houve risco para os visitantes.”

Administração do zoológico adota mais medidas de segurança

O zoológico também afirmou que vai aprimorar a segurança do local. Já na sexta-feira 29, uma cerca elétrica provisória foi instalada, sem risco para humanos e bichos.

Um segurança interveio com uma máquina de choque e a onça desceu | Foto: Reprodução/Twitter/X

“O zoológico está tomando medidas imediatas para garantir a segurança de todos”, afirmou a administração. “A visitação no local está mantida porque foi colocada a cerca elétrica, como uma medida paliativa, que não oferece riscos aos animais e aos visitantes.”

Além disso, o zoológico ressaltou a importância do profissional de segurança no momento do perigo. “A intervenção do segurança demonstra a importância da vigilância constante próxima aos recintos”, salientou. “O cuidado com a interação entre animais e o público é essencial para garantir um ambiente seguro e harmonioso para todos.”

