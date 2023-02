Vídeo: policiais da Rota evitam roubo em São Paulo

Dois bandidos que tentavam roubar uma moto na avenida Professor Alceu Maynard Araújo, na zona sul de São Paulo, foram surpreendidos por policiais da Rota, o grupo de elite da Polícia Militar paulista. A tentativa de assalto aconteceu na sexta-feira 10, já no fim do dia. A abordagem foi filmada pelas pessoas que passavam pelo local.

De acordo com informações da PM, a dupla ameaçou o casal que estava na moto. Logo em seguida, uma viatura da Rota surpreendeu os criminosos.

Durante a intervenção, um dos bandidos, de 20 anos, reagiu e acabou baleado pelos policiais. Ele morreu no local. O outro, de 16 anos, foi detido com o celular da vítima. Os PMs e o casal não foram feridos.

Uma mulher que transitava pela avenida foi atingida por um disparo, superficialmente. Ela foi levada ao hospital, medicada e liberada em seguida.

Com os bandidos, a polícia encontrou uma pistola calibre .40 com numeração raspada. A ocorrência foi registrada no 11º Distrito Policial.

Veja o vídeo

Eu também acho que merece um troféu os PMs da ROTA! Se sai armado para roubar, assumiu o risco de tomar um tiro e morrer! Justo! Parabéns ROTA #ROTA pic.twitter.com/sCO7p1OzTP — DELEGADO PALUMBO (@delegadopalumbo) February 11, 2023

A Rota de SP merece super Homenagem esses policiais.

Ação eficaz e com sucesso… pic.twitter.com/bbydSs7EhX — Marijane Grando (@mariexpresso) February 11, 2023