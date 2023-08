Vídeo: solo de floresta ‘respira’ no Canadá

Um vídeo de 2018 voltou a ser comentado nas redes sociais nesta semana. A gravação mostra o solo de uma floresta, localizada no Canadá, se movendo para cima e para baixo. As imagens se referem a um fenômeno que, segundo meteorologistas, é causado pelo vento forte.

O caso foi noticiado nesta semana por vários jornais e revistas internacionais. No YouTube, o canal canadense The Weather Network publicou um vídeo em que o meteorologista Erin Wenckstern explica o fenômeno.

publicidade

Segundo Wenckstern, a ação foi provocada por fortes ventos, que balançam o tronco das árvores e causam a movimentação das raízes mais próximas à superfície. Desse modo, dá a impressão de “respiração”.

A revista Time publicou um artigo em que especialistas também explicam o mistério. De acordo com eles, o solo da floresta parece estar coberto de musgo — plantas pequenas –, fazendo com que grande parte do sistema radicular das árvores mais jovens fiquem alojados num meio solto.

Assim, à medida que o vento balança as árvores, as raízes levantam o chão e causa a impressão de “respiro.

Assista ao vídeo da floresta no Canadá

Ainda em 2018, o National Post publicou uma reportagem informando que o vídeo foi registrado em uma floresta em Sacre-Coeur, no Quebec.